أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا اليوم.. استهداف 283 سيارة ومنشأة نفطية لداعش فى سوريا

Google+ Print
أخبار سوريا اليوم.. استهداف 283 سيارة ومنشأة نفطية لداعش فى سوريا أخبار سوريا اليوم.. استهداف 283 سيارة ومنشأة نفطية لداعش فى سوريا
ركزت أخبار سوريا اليوم الإثنين على الضربات التى تتلقيها التنظيمات الإرهابية لاسيما تنظيم داعش من قوات التحالف الأمريكية والروسية، كما سلطت أخبار سوريا اليوم على الجيش السورى الذى قالت أنه يفرض سيطرته على مهين وحوارين بريف حمص وعلى المرتفع 1154 بريف اللاذقية الشمالي الشرقي ويوقع أكثر من 40 قتيلا بصفوف داعش في دير الزور.

بشار يعتمد الموازنة العامة


>وتناولت أخبار سوريا اليوم إصدار الرئيس بشار الأسد قانونا بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 .. وآخر يعفي مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها.

داعش فى سوريا تتلقى ضربات من قوات التحالف


>ميدانيا تناولت أخبار سوريا اليوم بيان للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة الذى قال إن التحالف شن ضربات إضافية على تنظيم داعش مطلع الأسبوع ومن بينها ضربتان فى سوريا دمرتا قرابة 300 سيارة تابعة للتنظيم ومنشأة نفطية. وأضاف البيان اليوم الاثنين أن ضربتين نفذتا قرب مدينتى دير الزور والحسكة يوم السبت ودمرتا 283 سيارة تابعة للتنظيم ونقطة تابعة له لتجميع النفط الخام.

كما أعلن الجيش الروسى الاثنين انه قصف 472 "هدفا ارهابيا" فى سوريا فى الساعات الـ48 الاخيرة، مؤكدا تدمير "ارتال من الصهاريج" ومصاف يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية فى شمال البلاد وشرقها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيان ان "هذه الاهداف فى مناطق تدمر ودير الزور والرقة تخضع للإرهابيين وتشكل احدى موارد تمويلهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365