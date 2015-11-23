أخبار سوريا اليوم.. استهداف 283 سيارة ومنشأة نفطية لداعش فى سوريا

بشار يعتمد الموازنة العامة

داعش فى سوريا تتلقى ضربات من قوات التحالف

ركزت أخبار سوريا اليوم الإثنين على الضربات التى تتلقيها التنظيمات الإرهابية لاسيما تنظيم داعش من قوات التحالف الأمريكية والروسية، كما سلطت أخبار سوريا اليوم على الجيش السورى الذى قالت أنه يفرض سيطرته على مهين وحوارين بريف حمص وعلى المرتفع 1154 بريف اللاذقية الشمالي الشرقي ويوقع أكثر من 40 قتيلا بصفوف داعش في دير الزور.>وتناولت أخبار سوريا اليوم إصدار الرئيس بشار الأسد قانونا بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 .. وآخر يعفي مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها.>ميدانيا تناولت أخبار سوريا اليوم بيان للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة الذى قال إن التحالف شن ضربات إضافية على تنظيم داعش مطلع الأسبوع ومن بينها ضربتان فى سوريا دمرتا قرابة 300 سيارة تابعة للتنظيم ومنشأة نفطية. وأضاف البيان اليوم الاثنين أن ضربتين نفذتا قرب مدينتى دير الزور والحسكة يوم السبت ودمرتا 283 سيارة تابعة للتنظيم ونقطة تابعة له لتجميع النفط الخام.

كما أعلن الجيش الروسى الاثنين انه قصف 472 "هدفا ارهابيا" فى سوريا فى الساعات الـ48 الاخيرة، مؤكدا تدمير "ارتال من الصهاريج" ومصاف يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية فى شمال البلاد وشرقها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيان ان "هذه الاهداف فى مناطق تدمر ودير الزور والرقة تخضع للإرهابيين وتشكل احدى موارد تمويلهم".