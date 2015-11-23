الحمدالله : افتتاح أسبوع المصدر الفلسطينى بالتعاون مع الاتحاد الأوربى

>بدأت اليوم الاثنين فى رام الله ، فعاليات أسبوع" المصدر الفلسطيني" ، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبى لدى فلسطين رالف طراف، وممثلة كندا، كاثرين فيريه فريشيت، ورئيس مجلس إدارة 'بالتريد' إبراهيم برهم، ممثل القطاع الخاص الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله 'إن ردنا العملى على انتهاكات الاحتلال وطغيانه كان دائما يتركز حول المزيد من مؤسسية العمل لبناء دولتنا ، وتعزيز القدرات الذاتية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتقليص الاعتماد على إسرائيل فى الواردات كما فى الصادرات'.

وأضاف الحمد الله: 'إن هذا الحدث الوطنى الحيوى والهام، يمد شعبنا بالمزيد من مقومات صموده وبقائه فى ظل ظروف القاسية التى يحياها واستمرار انتهاكات الاحتلال بحق أبنائنا، ولتمكين المنتج الفلسطينى وفتح الأسواق أمامه، وتنمية صادراتنا الوطنية، لخلق المزيد من فرص العمل والحد من البطالة والفقر ووقف هجرة الخبرات'.

وأضاف: 'يتركز الكثير من العمل على تنمية الصادرات الفلسطينية من خلال الانضمام إلى المزيد من المنظمات والاتفاقيات والمعارض والفعاليات الاقتصادية الدولية، لزيادة وتعزيز حجم التبادل التجاري، وللتخفيف من التبعية لإسرائيل والتوجه نحو اقتصادات إقليمية ودولية'، وقدم الحمد الله، فى نهاية كلمته، الشكر لمركز التجارة الفلسطينى 'بالترايد' على تنظيم الفاعليات، وإلى 'المصدرين الفلسطينيين' لدعم المنتجات الوطنية ورفع اسم فلسطين فى أسواق العالم.

وثمن الحمد الله الدعم الأوروبى المالى المستمر للسلطة الوطنية الفلسطينية دون انقطاع، بالإضافة إلى الدول العربية، لا سيما السعودية والجزائر، على استمرارها بالدعم المالى أيضا.

>