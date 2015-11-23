مقتل هارب من حكم قضائى بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات أمن قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بقنا فى بالقبض على هارب من حكم قضائى، بعد تبادل المتهم لإطلاق النيران مع الشرطة وإصابته بطلق نارى ونقله للمستشفى لتلقى العلاج، حيث لقى مصرعه متأثرا بالإصابة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دشنا أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية، بناحية الشيخ رزق بدائرة المركز تلاحظ لهم تواجد "أسعد . أ . ع " سن 35 ، ومقيم بدائرة المركز، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4545/2014 جنايات مركز قنا "استعمال قوة " بالحبس سنة، ممسكاً بيده سلاحا ناريا عبارة عن بندقية آلية ، وما إن شاهد القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية فبادلته القوات وتمكنت من ضبطه وبحوزته بندقية آلية 7,62×39 بخزينتها ( 8 ) طلقات من ذات العيار .

وتبين إصابته بطلق نارى أعلى الفخذ وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه ، وأثناء عمل الإسعافات اللازمة توفى متأثراً بإصابته تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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