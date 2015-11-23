ضبط 4 أطنان "جبن رومى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب مالك ثلاجة وبداخلها 4 أطنان سلع غذائية فاسدة وحرر محضرًا بالواقعة.

تلقت شرطة التموين والتجارة إخطارًا يفيد بقيام صاحب ثلاجة بدون ترخيص بالقاهرة بحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المتحرى عنه.

وتمكنوا من ضبط مالكها و4 أطنان و740 كيلو سلع غذائية "جبن رومى"، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليها وبها تغير فى الخواص الطبيعة لها -وفقًا لتقرير لجنة مفتشى الأغذية- وأوصت بإعدامها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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