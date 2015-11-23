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بالفيديو: كيفية تعليم أطفالنا التعامل مع المال

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بالفيديو: كيفية تعليم أطفالنا التعامل مع المال بالفيديو: كيفية تعليم أطفالنا التعامل مع المال

الإثنين 23-11-2015 14:30

شددت متخصصة رياض الأطفال سارة العيسى، ومن خلال حلقة برنامج "سيدتي" على روتانا خليجية، على أهمية تعليم الأطفال أساسيات التعامل مع المال وعن تأثير ذلك على التنشئة والسلوك في الكبر، وعن كيفية تعليم الأطفال التعامل مع المال تقول:
نحن كمربين يقع على عاتقنا غرس الكثير من الصفات الحسنة المكتسبة في أطفالنا، والتعامل مع المال إحدى أهم تلك الصفات المكتسبة، والتي يجب التركيز عليها حتى ينشأ أطفالنا قادرين على التحكم في سير حياتهم المالية وما لها من تأثير على المستقبل ككل.
وعن كيفية تعليم أطفالنا التعامل مع المال إليك أهم الطرق وهي:
- ابتداء من أول مراحل حياة الطفل من المهم عدم تلبية كل طلباته حتى لا ينشأ مستهلكاً.
- تعليمه الفرق بين الحاجة والرغبة، فليس كل ما نرغبه نشتريه، وأن التركيز يجب أن يكون على الاحتياجات الأساسية.
- بناء قيمة الذكاء المالي لدى الطفل من خلال شرح القيمة المالية.
- منحه مبلغاً مالياً صغيراً لمدة أسبوع وتعويده على معرفة المبلغ اليومي الذي يمكن إنفاقه، وكيف أن سوء التصرف سوف يحرمه المال باقي الأسبوع.
- فتح المجال له للمشاركة في تحديد مصروف البيت والمساعدة في شراء احتياجات المنزل ليشعر بقيمة المال.
- تحفيزه على الادخار من خلال تعويده على اقتطاع جزء من المصروف اليومي من أجل شراء ما يريد.
- من خلال نقاش مع الطفل وشرح أهمية الصدقة يتعلم الطفل العطاء ويبتعد عن البخل.

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سيدتي

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