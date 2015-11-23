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الغندور: دعوة الأهلي شرف لي

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الغندور: دعوة الأهلي شرف لي الغندور: دعوة الأهلي شرف لي

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي على تلقيه دعوة من إدارة الأهلي لحضور حفل الإعلان عن رعاية شركة "صله" للنادي الأحمر.

وتعاقد الأهلي مع شركة صله لتكون الراعي الرسمي للنادي لمدة ثلاث سنوات مقابل ما يقرب من ربع مليار جنيه مصري.

ومن المقرر أن يقام حفل رعاية الأهلي يوم الخميس المقبل بالتنسيق مع شركة صله احتفالا بتوقيع أكبر عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية.

وسيكون الغندور ضمن 3 إعلاميين دعاهم الأهلي إلى الحفل.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "تم دعوتي رسميا من النادي الأهلي لحضور حفل شركة صله للرعاية".

وتابع "شكرا للنادي الأهلي على الدعوة الكريمة ضمن 3 إعلاميين فقط، وهذا شرف لي وإن شاء الله سأكون متواجدا".

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فيديو اليوم السابع

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