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بالصور - كيف قضى لاعبي الأهلي إجازة توقف الدوري

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من موسم لأخر ينتظر لاعب كرة القدم بفارغ الصبر حصوله على فترة الراحة التي يلتقي فيها أهله وأصدقائه ويقضي معهم فترة طويلة بعد فترات كبيرة من الغياب.

لاعبو الأهلي كنظرائهم من لاعبي الزمالك والفرق التي تشارك في البطولات الإفريقية لا يحصلون على فترات طويلة من الراحة بين الموسم والتالي، وفي هذا الموسم تحديدا كان الموسمان متلاحمان بصورة كبيرة حرمت اللاعبون من الخلود للراحة.

اتحاد الكرة المصري أجل مباريات الأهلي والزمالك في الدوري لهذه الفترة من الدوري، بسبب مباريات الأول في تصفيات كأس العالم والمنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد 2016.

واستغل لاعبو الأهلي تلك الفترة لقضاء إجازتهم مع أهلهم في أماكن مختلفة.

عماد متعب

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خرج عماد متعب في رحلة صيد داخل المياه الإقليمية المصرية، قبل أن يسافر مع زوجته إلى إسبانيا، لقضاء إجازة هناك.

رحلة الكلاسيكو ومقابلة صلاح

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حسام غالي، أحمد فتحي، حسين السيد، وعبد الله السعيد سافروا حضروا مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو إسبانيا من الملعب، في حين سافر حسين السيد وأحمد فتحي أيضا لإيطاليا لمقابلة صديقهما الشخصي محمد صلاح.

أحمد الشيخ

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قضى أحمد الشيخ إجازته في الأقصر رفقة هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق في الأهلي.

شريف إكرامي

شريف إكرامي سافر صحبة زوجته إلى إنجلترا، وسيقضي هناك فترة راحة قصيرة.

وليد سليمان

وليد سليمان أيضا سافر خارج البلاد، لكن وجهته كانت ألمانيا.

محمد حمدي زكي

محمد حمدي زكي لم يسافر للخارج كما فعل زملائه، إنما فضل السفر إلى أهله في البحيرة لقضاء الإجازة معهم.

سعيد الدين سمير

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سعد سمير سافر إلى أسوان لقضاء إجازته هناك، وبسؤاله عن سبب تلك الصورة الغريبة، قال مازحا: "سأكون بطل الجزء الثاني من فيلم مافيا".

كما أكد أنه يعشق الفنان أحمد السقا، ويعتبره ممثله المفضل.

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فيديو اليوم السابع

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