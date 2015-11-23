تقرير في الجول - أفضل 100 ملعب في العالم.. مفاجأة مصرية

نعم ما قرأته قبل الدخول لمعرفة التفاصيل صحيحا. يوجد مفاجأة مصرية وعربية في أفضل 100 ملعب في العالم.

5 ملاعب عربية تواجدت في قائمة أفضل 100 ملعب في العالم. ولكن المفاجأة ليست هنا بل في تواجد ملعب مصري في المركز الأول كأفضل ملعب عربي وهو استاد القاهرة.

موقع fourfourtwo الشهير نشر تقريرا عن أفضل 100 ملعب في العالم والذي شهد تواجد عربي ومصري.

كيف تم الاختيار؟

الصحفي جاري باركينسون من موقع (فور فور تو) يشرح كيف تم اختيار القائمة.

إذ تم الاعتماد على 5 معايير أساسية إلى جانب مناقشات وجمع معلومات على مدى أشهر طويلة.

المعيار الأول: تاريخ الملعب ومتى تم بنائه.

المعيار الثاني: أجواء الملعب.

المعيار الثالث: السعة التي يمتلكها الملعب.

المعيار الرابع: الشكل الهندسي وطريقة بناء الملعب.

المعيار الخامس: البيئة المحيطة بالملعب.

تلك المعايير إلى جانب حديث مجموعة المحررين من موقع (فور فور تو) مع الكتاب والمحررين حول العالم إلى جانب الحديث مع من زار تلك الملاعب.

وعلى هذا الأساس تم اختيار أفضل 100 ملعب في العالم.

مفاجأة مصرية وتواجد عربي

وشهدت القائمة تواجد 5 ملاعب عربية من بينهم ملعبين من مصر.

استاد القاهرة الدوري جاء كأفضل ملعب عربي ومصري.

إذ احتل المركز الـ26 على مستوى العالم وهو أعلى مركز لأي ملعب عربي في القائمة.

استاد جاسم بن حمد في قطر جاء كثاني أعلى مركز ضمن الملاعب العربية. فجاء في المركز الـ42 عالميا.

المركز الثالث عربيا جاء لاستاد برج العرب في الإسكندرية.

إذ احتل المركز الـ70 على مستوى العالم.

وجاء ملعب محمد الخامس المغربي في المركز الـ94 عالميا.

بينما احتل ملعب الملك فهد السعودي المركز الـ96 على مستوى العالم والمركز الخامس ضمن الملاعب الأفضل عربيا.

مراكز "التوب"

وفيما يلي أفضل 10 ملعب في العالم على حسب تقرير (فور فور تو).

المركز الأول: ملعب بومبونيرا (صندوق الشوكولاته)- الأرجنتين - بوكا جونيورز .

المركز الثاني: كامب نو - أسبانيا - برشلونة.

المركز الثالث: ويمبلي - إنجلترا - المنتخب الإنجليزي.

المركز الرابع: أزتيكا - المكسيك - المنتخب المكسيكي.

المركز الخامس: سان سيرو - إيطاليا - ميلان وإنتر.

المركز السادس: ماراكانا - البرازيل - فلامينجو والمنتخب البرازيلي.

المركز السابع: سيجنال ايدونا بارك - ألمانيا - بوروسيا دورتموند.

المركز الثامن: سانتياجو بيرنابيو - أسبانيا - ريال مدريد.

المركز التاسع: أولد ترافورد (مسرح الأحلام) - إنجلترا - مانشستر يونايتد.

المركز العاشر: أليانز أرينا - ألمانيا - بايرن ميونيخ.