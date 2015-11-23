جينيفر لوبيز تبهر الجمهور بإطلالات متعددة في حفل AMAs 2015

أُقيم ليلة البارحة حفل الموسيقى الأمريكية AMAs بحضور أشهر النجمات في هذا المجال حيث تألقن على السجادة الحمراء بفساتين جذابة وإطلالات أنيقة، جمعنا لك أبرز الإطلالات من هذا الحفل لتقيّميها معنا.

كنّا متشوقين لمشاهدة إطلالات جينيفر لوبيز Jennifer Lopez باعتبارها مقدمة هذا الحفل ونجمته الأولى، وقد أطلت على جمهورها بإطلالات رائعة على مسرح الحفل، حيث ظهرت بإطلالات عديدة حملت توقيع مصممين مختلفين، منهم: زهير مراد بفستان درامي رائع باللون الأسود وبدلة مشابهة بنفس اللون ، ومايكل سينكو Michael Cinco المصمم الأول في دبي .

وإلى جانب جينفر لوبيز Jennifer Lopez وتألقها الفريد شاهدنا العديد من الإطلالات الجذابة كإطلالة سيلينا غوميز Selena Gomez الأنثوية بفستان أحمر براق، وإطلالة نينا دوبريف Nina Dobrev الجميلة باللون الأبيض . كما حضرت الشقيقتان كيندل وكايلي جينر Kendall & Kylie Jenner بإطلالات سوداء جريئة، أما صديقتهما العارضة جيجي حديد Gigi Hadid فكانت متألقة بالأبيض، وقد شهد هذ الحفل ظهورها الأول بشعرها القصير أمام عدسات المصورين .

وإن أردنا الحديث عن أسوأ الإطلالات في هذا الحفل فيمكن أن نسمي المعنية كيري اندروود Carrie Underwood التي اختارت فستانًا براقًا برداء طويل فكانت إطلالاتها تفتقر للمسة العصرية الأنيقة، وإطلالة إيلي غولدنغ Ellie Goulding التي لم تنجح في اختيار الفستان المناسب برأينا.

شاهدي في الصور أعلاه أبرز إطلالات النجمات في حفل AMAs 2015 وشاركينا برأيك .