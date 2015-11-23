انتهاء أوراق التصويت بلجنتين بسبب إقبال الناخبين فى المنوفية

قال المستشار صبرى البنا، رئيس اللجنة العامة بالمنوفية، إن أوراق الاقتراع بلجنتى 61، و62، الكائنتين بمدرسة "كمال الشاذلى" فى مركز الباجور نفدت نتيجة تزايد الناخبين وقلة أعداد بطاقات التصويت وتم تزويدهما بأوراق أخرى .

ويبلغ عدد الناخبين بالمنوفية 2 مليون و403 آلاف و141، يصوتون فى 9 دوائر، عبر 1089 لجنة فرعية يشرف عليها 523 مركزا انتخابيا لاختيار 20 نائبا فرديا و5 بالقائمة.

وتوزع المقاعد فى المحافظة بواقع مقعد واحد لكل من 3 دوائر ومقعدين لكل من 3 دوائر، و3 مقاعد لدائرة واحدة و4 مقاعد لكل من دائرتين.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

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