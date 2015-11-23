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جامعة سوهاج تستقبل الملحق الثقافى الإيطالى

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جامعة سوهاج تستقبل الملحق الثقافى الإيطالى جامعة سوهاج تستقبل الملحق الثقافى الإيطالى
استقبل اليوم د.نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج (ساندرو كابيللى) الملحق الثقافى لدولة إيطاليا بالقاهرة، وأكد رئيس الجامعة أن هذه الزيارة تأتى تمهيدًا لزيارة أكبر من السفير الإيطالى بالقاهرة.

وهى دلالة على الاتصال المستمر بين الشعبين المصرى والإيطالى، بهدف مناقشة وبحث أوجه وفرص التعاون الحالية أو التى عقدت فى السنوات السابقة بين الجامعات المصرية والإيطالية

وأوضح د. بهاء الدين محمد المشرف على كلية الألسن أن الزيارة تضمنت لقاء الملحق الثقافى مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والهيكل الإدارى بكلية الألسن بمقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة وذلك للتعرف على آرائهم واقتراحاتهم لتوطيد الصلة بين البلدين وزيادة فرص التواصل من خلال التنسيق مع الجامعات الإيطالية.

ومن جانبه، أهدى الملحق الثقافى كلية الألسن مكتبة متكاملة تحتوى على ما يقرب من 200 كتاب فى الأدب واللغة والترجمة وأشار إلى أنه سيتم بحث سبل عقد العديد من الشراكات والاتفاقيات والبروتوكولات بين جامعة سوهاج والجامعات الإيطالية فى مجالات التبادل العلمى والثقافى،

وفى ختام اللقاء قام د.نبيل نور الدين بتكريم الملحق الثقافى الإيطالى بالقاهرة بإهدائه درع الجامعة لدعمه وجهوده فى نشر الثقافة الإيطالية فى .
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