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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام حيث تزداد كميات السحب المنخفضة على المناطق الغربية والشمالية والسواحل والجزر مع فرصة لسقوط الأمطار .. والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة فوق البحر وقد تكون مثيرة للغبار والاتربة على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ساعة على اليابسة، وتكون شرقية - شمالية شرقية / 30 - 40/ 50 كم/ساعة فوق البحر.

 البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب احيانا  بارتفاع من قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن ستة إلى ثمانية وعشرة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة  و22 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة السادسة وثلاث دقائق مساء.

 درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    28      21              75       45 .
> دبي                        29     22               70       40 .
> الشارقة                   29     20                75       45.
> عجمان                    28    19                75       40.
> أم القيوين                27     18                75       35 .
> رأس الخيمة              28    18                75       35 .
> الفجيرة                   29    22                 80       35.
> العين                     29     18                75       35 .
> ليوا                       29     16               85        25 .
> الرويس                  28     19               85        30 .
> السلع                    27     19                80       25.
> دلما                      27     21                80       45 .
> طنب الصغرى          25     19                85       40 .
> طنب الكبرى            25     19               85       40 .
> أبوموسى               24      19               80      35.

 

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