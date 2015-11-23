خليجي و ينتحل صفة شرطي يخطف آسيوياً

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم "الاثنين" اتهام أربعيني خليجي بخطف آسيوي من الطريق العام بعد ان اوهمه بانه من افراد التحريات، واقتاده بسيارته الى امارة قريبة، واعتدى عليه وسرقه.

وجاء في امر الاحالة الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات ان المتهم خطف المجني عليه باستعمال القوة وبمشاركة متهم هارب، بعدما شاهده وحده ليلا في منطقة القوز الصناعية، وتوجه اليه وافهمه بانه من افراد التحريات، قبل ان يسحبه عنوة الى المقعد الخلفي لسيارته، ويكمم فمه ويعصب عينيه، ومن ثم ينطلق من المكان باتجاه امارة الشارقة، ويعتدي عليه، ويسرق منه 6500 درهم وبطاقات هوية وتحويل اموال.

واظهرت التحقيقات انه بينما كان المجني عليه متواجدا ليلا أمام احدى البقالات في المنطقة المذكورة، حضر اليه شخص «من جنسية عربية»، واخبره بان ثمة شخصا داخل مركبة يود مقابلته، وعليه توجه معه، وقابله، وعلم منه انه من افراد التحريات، ليتفاجأ ان الاخير يعتدي عليه ويقيده ويدخله عنوة الى مركبته ومن ثم التحرك به.