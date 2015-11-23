لو صاحبة مزاج.. فنجانان قهوة يوميا أثناء الحمل مايضروش صحة الجنين

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن شرب الحامل لفنجانين من القهوة يومياً، لا يضر بصحة الجنين، ولا يؤثر بالسلب على نموه.

وفسر الباحثون من جامعة ولاية أوهايو نتائجهم، قائلين: إن الكافيين لا يؤدى إلى انخفاض معدل الذكاء أو زيادة المشاكل السلوكية، وفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

وقال الدكتور مارك كليبانوف، المؤلف الرئيسى للدراسة، وعضو هيئة التدريس فى جامعة ولاية أوهايو، "لم نجد دليلا على وجود علاقة سلبية بين استهلاك الكافيين والحمل والتأثير على إدراك الطفل وسلوكه، حيث تمت متابعة الأطفال حتى سن أربع إلى سبع سنوات من العمر".

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات 2197 من الحوامل فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وجد الباحثون أن استهلاك القهوة خلال فترة الحمل أصبح منتشرا أكثر مما هو عليه اليوم، لافتين إلى أن تناول فنجانين من القهوة يومياً لا يضر بصحة الجنين.

وأضاف كليبانوف أن هناك دراسة سابقة أظهرت أن زيادة تناول مشروبات الكافيين فى الحمل لا تزيد من خطر البدانة فى مرحلة الطفولة.

وقد نشرت هذه الدراسة فى دورية علم الأوبئة الأمريكية.