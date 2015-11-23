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بالصور.. مسنة كفيفة وشرطة نسائية و"خيالة".. أبرز مشاهد الانتخابات فى "الجمالية"

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بالصور.. مسنة كفيفة وشرطة نسائية و"خيالة".. أبرز مشاهد الانتخابات فى "الجمالية" بالصور.. مسنة كفيفة وشرطة نسائية و"خيالة".. أبرز مشاهد الانتخابات فى "الجمالية"
رصدت عدسة "اليوم السابع" عددًا من المشاهد خلال ثانى أيام التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بمنطقة الجمالية.

اليوم السابع -11 -2015

وداخل لجان مدرسة "المعز بالله"، رصد "اليوم السابع" حرص كبار السن والمسنين على التصويت، ومن بينهن سيدة كفيفة تدعى عائشة، وتبلغ من العمر 75 عامًا، التى لم تمنعها إعاقتها أو كبر سنها عن المشاركة فى الانتخابات.

اليوم السابع -11 -2015

كما رصدت عدسة "اليوم السابع"، خيالة الداخلية، لدى تأمينها محيط اللجان، وسط هدوء تام خلال سير العملية الانتخابية.

اليوم السابع -11 -2015

وبمحيط اللجان حرصت "أم سيد"، عاملة النظافة، على رفع مخلفات الدعاية الانتخابية أولاً بأول من شارع المعز.

اليوم السابع -11 -2015

وكان المشهد الأبرز دائمًا فى الانتخابات المصرية اصطحاب الأمهات أبناءهم داخل لجان الاقتراع ويحرص الأطفال على غمر أيديهم فى الحبر حتى يشعرون أنهم شاركوا بواجبهم الوطنى.

اليوم السابع -11 -2015

كما رصدت عدسة "اليوم السابع" الشرطة النسائية فى لجان الجمالية الذى يكون دورهم كبير فى تأمين العملية الانتخابية بسلام.

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مصر 365