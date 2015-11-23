بالصور.. مسنة كفيفة وشرطة نسائية و"خيالة".. أبرز مشاهد الانتخابات فى "الجمالية"

رصدت عدسة "اليوم السابع" عددًا من المشاهد خلال ثانى أيام التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بمنطقة الجمالية.

وداخل لجان مدرسة "المعز بالله"، رصد "اليوم السابع" حرص كبار السن والمسنين على التصويت، ومن بينهن سيدة كفيفة تدعى عائشة، وتبلغ من العمر 75 عامًا، التى لم تمنعها إعاقتها أو كبر سنها عن المشاركة فى الانتخابات.

كما رصدت عدسة "اليوم السابع"، خيالة الداخلية، لدى تأمينها محيط اللجان، وسط هدوء تام خلال سير العملية الانتخابية.

وبمحيط اللجان حرصت "أم سيد"، عاملة النظافة، على رفع مخلفات الدعاية الانتخابية أولاً بأول من شارع المعز.

وكان المشهد الأبرز دائمًا فى الانتخابات المصرية اصطحاب الأمهات أبناءهم داخل لجان الاقتراع ويحرص الأطفال على غمر أيديهم فى الحبر حتى يشعرون أنهم شاركوا بواجبهم الوطنى.

كما رصدت عدسة "اليوم السابع" الشرطة النسائية فى لجان الجمالية الذى يكون دورهم كبير فى تأمين العملية الانتخابية بسلام.