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أخبار العراق اليوم.. تعليق رحلات جوية فى العراق بسبب حملة روسية على سوريا

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أخبار العراق اليوم.. تعليق رحلات جوية فى العراق بسبب حملة روسية على سوريا أخبار العراق اليوم.. تعليق رحلات جوية فى العراق بسبب حملة روسية على سوريا
سلطت أخبار العراق اليوم الضوء على تعليق الرحلات الجوية لبعض مطارات بالعراق بسبب المقاتلات الروسةي التى تشن عمليات ضد داعش، كما تناولت أخبار العراق اليوم تخمينات حول تعيين رئيس الوزراء حيدر العبادى لمتحدث باسم .

تعليق رحلات طيران


>ومن أخبار العراق اليوم التى نطالعها على وكالات عراقية منها تعليق رحلات الطيران المدني في الجزء الشمالي من منطقة الشرق الأوسط لمدة يومين بسبب هجمات روسيا بالصواريخ الموجهة إلى مواقع تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

كما أغلقت المطارات في شمال العراق على مدى يومين، كما غُير مسار رحلات الطيران من بيروت وإليها لتفادي المنطقة الواقعة في الجزء الشمالي من شرق البحر المتوسط، التي تعد منطقة محظورة.

وقالت هيئة الطيران المدني العراقية في بيان لها إن "هذا القرار اتُخذ لحماية المسافرين، وبسبب اختراق صواريخ كروز وقاذفات تُطلق من بحر قزوين".

العبادى يفكر فى تعيين متحدث للحكومة


>وتناولت أخبار العراق اليوم تفكير رئيس الوزراء حيدر العبادي فى تعيين علي الدباغ متحدثا باسم الحكومة.
>وقال المصدر لوكالةSNG ان” العبادي غير مقتنع باداء سعد الحديثي وهو يفكر باختيار بديل مقنع له وهو يفكر بتعيين علي الدباغ متحدثا باسم الحكومة”

واشار الى ان ” الحكومة بحاجة الى متحدث يتمكن من ايصال الانجازات الى المواطنين “.

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مصر 365

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