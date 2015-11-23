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السيطرة على حريق مخلفات بميدان ماجدة باكتوبر

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السيطرة على حريق مخلفات بميدان ماجدة باكتوبر السيطرة على حريق مخلفات بميدان ماجدة باكتوبر
تمكن رجال الدفاع المدنى بقطاع أكتوبر من السيطرة على حريق بمخلفات بميدان النجدة، وذلك بعد انتقال سيارتى إطفاء إلى المكان وتم منع خطر امتداد النيران لباقى المجاورات.

كانت غرفة عمليات الحماية لقطاع أكتوبر تلقت بلاغا باشتعال النيران بمخلفات داخل صندوق قمامة أدت إلى ظهور أدخنة بالطريق ووجود حالة من الزحام المرورى بالمكان، وتم انتقال سيارات الإطفاء وتم اخماد الحريق.
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