بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ: تأخر 22 لجنة نصف ساعة ونسبة التصويت أكثر من20%

أعلن الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، أنه فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين 23 من نوفمبر، تم فتح جميع صناديق الاقتراع بمعرفة المستشارين على مستوى المحافظة، عدا تأخير 22 لجنة تم فتحها ” الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم "، بالإضافة الى تأخر لجنة واحدة بدائرة مركز كفر الشيخ لمدة ساعة" الدائرة الثانية " ، حيث تم الدفع بقاضى احتياطي لفتح اللجنة بالتنسيق مع المستشار سامح باسيلى رئيس اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية بالمحافظة ، وهو اليوم الثاني لعملية التصويت ، مضيفاً بأن العملية الانتخابية مستقرة ولا يوجد مشاكل او معوقات ، وتتم في أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية .

وقال محافظ كفر الشيخ ، إن إقبال المشاركين على العملية الانتخابية أمس الأحد ، في المرحلة الثانية فاق التصويت في المرحلة الأولى، وإن نسبة التصويت تخطت الـ 20% حسب إخطارات اللجان الفرعية التى تؤكد زيادة نسبة التصويت.

جدير بالذكر أنه تجرى العملية الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ ، يومي الأحد والاثنين ؛ 22 و23 من نوفمبر الجاري ، بــ 529 مقر انتخابي ، و 958 لجنة فرعية على مستوى المحافظة ، تشمل 657 لجنة مختلطة” ذكور_إناث ” ، و 151 لجنة للذكور ، و 150 لجنة للإناث ، ويقدر إجمالي أعداد الناخبين بنحو مليوني و28 ألفًا و433 ناخب وناخبة ،وعدد المرشحين 199 مرشح ، وعدد الدوائر الانتخابية الفردية 8 دوائر مخصص لها 16 مقعدًا برلمانيًا و4 مقاعد برلمانية لنظام القائمة ، بإجمالي 20 مقعداً برلمانياً على مستوى المحافظة .

ويبلغ عدد الناخبين بكفر الشيخ 2 مليون و28 ألفا و433 مواطنا يصوتون فى 958 لجنة فرعية يشرف عليها 529 مركزا انتخابيا، بـ 8 دوائر تفرز 16 نائبا فرديا من بين 201 متنافسا إضافة إلى 4 نواب بنظام القائمة .

ويخصص لدائرة مدينة كفر الشيخ "مقعد " ودائرة كفر الشيخ "مقعدين" ودائرة سيدى سالم"مقعدين" ودائرة البرلس"مقعد" ودائرة الحامول وبيلا "3 مقاعد" ودائرة الرياض "مقعد" ودائرة دسوق "4 مقاعد" ودائرة مطوبس وفوه"مقعدين".

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر"منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من اصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.



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