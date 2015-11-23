"مارماريس" وجهة تسوّق لجميع الميزانيات

يعدّ التسوق في "مارماريس" تجربة ممتعة، حيث يمكن للسائح شراء الكثير بأسعار مناسبة، خصوصاً عند زيارة:

1. سوق "إيسميلير"

تضمّ "إيسميلير" مجموعة من المحلات التجارية لبيع بضائع مختلفة، خصوصاً المنتجات الجلدية عالية الجودة والذهب.

هناك، يمكن شراء العلامات التجارية المقلّدة من الملابس والأحذية والحقائب.. فضلاً عن الحرف اليدوية بأسعار أقل بالمقارنة بالمتاجر الأخرى. تجدر الإشارة إلى التسوّق في المساء في "إيسميلير" جاذب، خصوصاً وسط الأضواء الملونة المسلّطة على الأكشاك التي تبيع السلع كافة، من المناشف المطرزة الجميلة والفضة والمجوهرات، بأسعار تنافسية!

2. "نيتسيل مارينا مول"

يقع "نيتسيل مارينا مول" في منطقة تعرف باسم "بيفرلي هيلز" في "مارماريس"، ويقدّم للزائرين أجواء مريحة مع أكثر من عشرين متجراً أنيقاً لبيع مجموعة مختارة من الدرجة الأولى من الأزياء و"الأكسسوارات" والهدايا التذكارية. وتتوفّر مطاعم ومقاه، في حال الرغبة بأخذ فترة للاستراحة وتناول الوجبات أو المشروبات.

3. "البازار الكبير"

يتزاحم الناس في "البازار الكبير" الواقع بالقرب من مدخل ميناء "مارماريس"، بهدف الحصول على مساومات على جميع أنواع البضائع المعروضة في أكثر من 1000 متجر تبيع السجاد والجلود والتوابل والمجوهرات والأحذية وأزياء الرقص الشرقي... يعدّ "البازار" المكان الأفضل للمساومة على الأسعار، والحصول على أفضل الصفقات. علماً أن العديد من المحلات التجارية الموجودة في "البازار" تبيع المنتجات المقلّدة الرخيصة للأزياء والعطور والساعات العالمية، لكنها ذات نوعية جيدة. وهناك أيضاً مجموعة واسعة من الحرف اليدوية، بما في ذلك "السيراميك".

4. "مركز مدينة مارماريس"

يعجّ وسط مدينة "مارماريس" بالأسواق والمحلات الملوّنة، حيث يحلو التبضع على طول الميناء، ومعاينة آلاف الابتكارات والمنتجات المعدّة من النحاس والخشب والحلي والملابس التقليدية. هناك، تتوفر جميع أنواع التطريز والحرف اليدوية. وتكمن النصيحة في عدم تفويت فرصة شراء المربيات وبرطمانات العسل، التي تشتهر "مارماريس" بصناعتها.

* نصائح...

تعتبر تركيا، وخصوصاً "مارماريس"، مكاناً ممتازاً لشراء الجلود عالية الجودة والذهب والمجوهرات، علماً أنّه يمكن الحصول على خصومات إضافية في حال كان السائح ضمن مجموعة كبيرة من الراغبين بالشراء. لكن، يجب الانتباه دائماً إلى المحفظة خلال جولات التسوق، لأن ثمة نشالين ناشطين في الأسواق الرئيسة، خصوصاً في "البازار" والأماكن المزدحمة الأخرى، على غرار أي مكان يعجّ بالناس!

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