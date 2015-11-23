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القبض على عاطلين بحوزتهما 3500 قرص مخدر بقطار الصعيد فى محطة قنا

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القبض على عاطلين بحوزتهما 3500 قرص مخدر بقطار الصعيد فى محطة قنا القبض على عاطلين بحوزتهما 3500 قرص مخدر بقطار الصعيد فى محطة قنا
تمكن المقدم فهد محمود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، والقوة المرافقة من ضبط عاطلين بحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من الأقراص المخدرة.

تلقي اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إخطاراً يفيد ضبط كل من ي . ص . أ - 30 سنة عاطل، و ح . ع . ح – 25 سنة عاطل، داخل القطار رقم 90 ( القاهرة / أسوان ) عقب وصوله محطة قنا، وبحوزتهما حقيبة بداخلها 35 علبة برشام صغيرة الحجم، بداخل كل علبه عدد ( 10 ) شرائط لأقراص عقار التامول المدرج بجدول المواد المخدرة بإجمالي 3500 قرص.

تحرر المحضر رقم 2/537 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا وأرسل بالمتهمين والمضبوطات لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.

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مصر 365