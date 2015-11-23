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شرطة الفجيرة تكشف حقيقة خطف الاطفال في الإمارة

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شرطة الفجيرة تكشف حقيقة خطف الاطفال في الإمارة شرطة الفجيرة تكشف حقيقة خطف الاطفال في الإمارة

 نفت شرطة الفجيرة ما تردد حول وجود عصابات لسرقة الاطفال في بعض مناطق الامارة واحيائها السكنية، محذرة من تداول الشائعات أو إعادة نشرها لما فيه من ضرر على أمن المجتمع ، مطالبة الجمهور بضرورة  التأكد دائماً من صحة المعلومات واخذها من مصادرها الموثوقة.

وطمأن العميد محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة  الجميع إلى سلامة الأوضاع واستقرارها ولا وجود الى ما يعكر صفو الأمن والأمان في امارة الفجيرة وضواحيها، وان ما يتم تداوله عار عن الصحة ولم يسجلوا اية بلاغات حول اية حادثة مماثلة في نطاقهم الجغرافي.

وناشدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بجميع الأخوة المواطنين والمقيمين بعدم التفاعل مع الشائعات والمعلومات المغلوطة التي ترد إليهم عبر هواتفهم النقالة ووسائل التواصل الذكية، لعدم المساس بواقع الطمأنينة والاستقرار الذي ينعم به مجتمع الامارات، ببث القلق والخوف في نفوس الناس، تفاديا للمساءة القانونية .

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