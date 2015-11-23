حجز قضية اتهام مواطنين بقتل عمانييْن ثأراً للشهر المقبل

حجزت محكمة استئناف أبوظبي، ملف القضية التي باتت تعرف بقضية "الاحبابي" والتي يحاكم فيها 3 أشقاء مواطنين، تتهمهم النيابة العامة، بقتل عمانيين في مدينة العين، للحكم الى جلسة 29 ديسمبر المقبل.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد قضت بتأييد حكم الإعدام بحق المتهم الأول في القضية، وتعديل الحكم القاضي بالإعدام بحق المتهم الثاني إلى السجن 10 سنوات، في ذات القضية، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وتبرئة المتهم الثالث من جميع ما نسب إليه، وذلك فيما يتعلق بالحكم الخاص بأحد المجني عليهما، الذي رفض أولياء دمه التنازل وطالبوا بالقصاص.

لتقرر بعد ذلك محكمة النقض اعادة القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة قضائية مغايرة.

وتعود تفاصيل القضية الى تعرض شخصين عمانيي الجنسية، للقتل نتيجة إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين بعد اصطدام سيارتهما، بسيارة مجهولين في مدينة العين.

ووفقاً للتحقيقات فإن شقيقين لأحد الشخصين العمانيين، كانا قد قتلا مواطناً إماراتياً شاباً في ولاية البريمي العمانية، بعد أن استدرجاه إلى منطقة صحراوية وقاما بخنقه وألقيا جثته في الصحراء واستوليا على سيارته ولاذا بالفرار.

وكانت النيابة العامة قد أسندت تهمة القتل العمد للمتهمين الثلاثة مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تهمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص، فيما وجهت للمتهمين الثلاثة الاخرين والذين تمت تبرئتهم تهمة إخفاء وإيواء المتهمين من العدالة، واعانتهم على الفرار.

حيث قضت محكمة جنايات أبوظبي، بعقوبة الإعدام بحق المتهمين الثلاثة، قصاصاً، فيما قضت ببراءة شقيقهم الرابع والمتهمين الخامس والسادس.