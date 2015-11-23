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بالصور..محافظ السويس يواصل جولاته التفقدية على اللجان الانتخابية

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بالصور..محافظ السويس يواصل جولاته التفقدية على اللجان الانتخابية بالصور..محافظ السويس يواصل جولاته التفقدية على اللجان الانتخابية

>قام اللواء العربي السروى محافظ السويس بجولة تفقدية لعدد من لجان الانتخابات بمدرسة محمد حافظ الابتدائية ولجان مدرسة السويس الإعدادية الجديدة بنين بحي السويس، ثم لجان مركز السادات الإعدادية بنات بحي الأربعين للاطمئنان على سير العملية الانتخابية داخل هذه اللجان.

وأكد العربي السروي علي المسئولين بالأحياء تقديم كل التسهيلات المطلوبة للقائمين علي العملية الانتخابية والسادة القضاء ورؤساء اللجان وتذليل أي عقبات تواجه الانتخابات .

والتقى المحافظ بعدد من أبناء الناخبين خارج اللجان واستمع منهم إلى العديد من الملاحظات خاصة بالعملية الانتخابية، وناشد الجميع بالنزول لصناديق الانتخابات للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم في البرلمان، مشيرا إلي أن البرلمان القادم سيساهم بشكل قوي في بناء وتطوير المؤسسات ويواجه تحديات كبيرة من أجل استقرار .

رافق المحافظ في الجولة اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس وعددا من القيادات الأمنية .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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