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رصد مخالفات أمام لجان الانتخابات بالقناطر

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رصد مخالفات أمام لجان الانتخابات بالقناطر رصد مخالفات أمام لجان الانتخابات بالقناطر
شهدت لجان الانتخابات بالقناطر الخيرية عددا من المخالفات، حيث قام بعض المرشحين بتعليق بوسترات على السيارات، وتعليق مكبرات صوت لنقل المرشحين أمام اللجان.

ويتنافس فى القليوبية 275 مرشحًا فرديا على 24 مقعدا فرديا بـ10 دوائر، منها 26 فى دائرة مركز بنها، و22 بدائرة قسم بنها، و12 بكفر شكر، و25 بطوخ، و18 بالقناطر، و27 مرشحا بقليوب، و32 بدائرة قسم أول شبرا، و36 بدائرة قسم ثان شبرا و48 بالخانكة والخصوص والعبور، و29 بشبين القناطر.

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا، وتوزع المقاعد على الدوائر الـ10 بواقع مقعد واحد لدائرتين ومقعدين لدائرتين و3 مقاعد لـ5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة، وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين، حيث تتنافس بقطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب ، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال". ويبلغ نصيب القاهرة من الـ6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

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مصر 365

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