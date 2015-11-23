بالصور.. توجيه الناخبين وشراء الأصوات بـ200 جنيه أمام لجان حى فيصل بالسويس

التقطت "اليوم السابع" صورا لأنصار المرشحين يتمركزون أمام مدرسة الصباح الإعدادية بنات وشادية سلامة والسلام الثانوية بحى فيصل فى السويس، يوجهون الناخبين ويوزعون أوراق دعاية، وآخرين تابعين لمرشحين يحاولون شراء الأصوات بقيمة 200 جنيه للصوت الواحد.

وحضر إلى مقر هذه اللجان على أمين القيادى بحزب الوفد وعدد من أنصار المرشحين، وأخطروا قوات الأمن وؤساء هذه اللجان، وطاردت القوات جميع المخالفين وتحفظت على كمية كبيرة من الأوراق، وقام مواطنو المنطقة بالفرار وراء السيارات التى تحمل بعض السيدات وتحاول شراء الأصوات.

من جانبها قامت قوات الأمن بالحصول على أرقام السيارات من المواطنين وتم إبلاغ إدارة المرور بها لتحرير محاضر ضد المخالفين.



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