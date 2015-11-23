بالصور.. مجندان يساعدان مسنة على ارتداء حذائها خلال تصويتها بـ"العاشر"

رصدت كاميرا "اليوم السابع" مجندين فى لجنة مدرسة السادات الثانوية بنات بالمجاورة الخامسة فى العاشر من رمضان، وهما يساعدان مسنة على ارتداء حذائها.

كانت البداية بوصول المسنة لمحيط اللجنة وحال نقلها إلى داخلها بكرسى متحرك سقط حذاؤها من قدمها فأعاده المجندان وألبساه لها وقال لها أحدهما: "أنتى زى أمى"، ثم قبل رأسها، وردت السيدة: "ربنا يبارك فيكو ويحميكو ياولادى .. أنتو أمل مصر".

وشهدت بعض اللجان الأخرى مشاركة من كبار السن والسيدات اللاتى ذهبن للانتخاب والوقوف حتى يتثنى لهم التصويت وبعد خروجهم رددوا "كيدنا العوازل ونزلنا".

يذكر أن دائرة العاشر من رمضان يتنافس عليها 13 مرشحا على مقعد واحد فردى، وهم السيد حسن بكرى رمز الساعة، وأحمد محمود الخطيب رمز الحصان، وعادل السيد محمد رمز الكف، ومحمد سعيد قبطان رمز المركب الشراعى ومحمود معتمد رمز الشمعة ومحمد حافظ الزاهد رمز النخلة، وسناء سليمان أبو سمرة رمز الجرار، وحنا بشرى رمز الجرس، وجمال عطوة رمز المدفع ودرويش مصطفى درويش رمز السهم، وسامى عبد العزيز رمز الفنجان، وعلى أحمد على وشهرته الدوكار رمز الفأس ومحمد محمد توفيق رمز الفنار.

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