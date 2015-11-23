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تعرف على الفرق بين تقويم الأسنان وتقويم الفك

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تعرف على الفرق بين تقويم الأسنان وتقويم الفك تعرف على الفرق بين تقويم الأسنان وتقويم الفك
تقويم الأسنان أحد الوسائل العلاجية التى يتم اللجوء لاستخدامها، بهدف إعادة تنظيم أسنان الفكين بصورة صحيحة بالنسبة للشخص الذى يعانى من عدم تنسيق شكل الأسنان بالفم، وهناك مصطلح آخر عن تقويم الفك فما الفرق بين الاثنين؟.

مفهوم خاطئ عن عملية التقويم

قال الدكتور محمد عماد استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة، يعتقد كثيرون أن عملية تقويم الأسنان يتم إجراؤها على الأسنان فقط وذلك غير صحيح، نظرا لأن عملية التقويم تشمل الآتى:

1)تقويم الأسنان

واستكمل د. عماد قائلا،"إن تقويم الأسنان هى عملية إعادة تنسيق صف الأسنان بالفك العلوى أو السفلى، بهدف تعديل وتنظيم شكل الأسنان بالفم بصورة صحيحة.

2)تقويم عظام الفكين.

وتابع د. عماد قائلا هناك بعض الأشخاص يحتاجون لإجراء تقويم عظام الفكين، نظرا لأنهم يعانون من عدم تطابق الفك العلوى مع الفك السفلى بطريقة صحية وهذا ما نلاحظه واضحا عند عدم القدرة على القضم وتطابق الفكين، مما يستلزم ضرورة إجراء تقويم بعظام الفكين.

نصائح ضرورية قبل إجراء تقويم الأسنان

لذلك ينصح الطبيب بضرورة اختيار طبيب "ذو خبرة" لإجراء التقويم قبل إجراء تقويم الأسنان، ولمعرفة ما الذى يحتاجه الفم للتقويم سواء تقويم الأسنان أو تقويم العظام.
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