سعادتك بتزيد على حسب حجمها.. علماء يتوصلون لمكان السعادة فى المخ

الجميع يريد أن يكون سعيدا والوصول للسعادة الهدف الأساسى للجميع، لكن لم يتوصل أحد للسبب المؤدى للسعادة، وهو ما كشفته الأبحاث مؤخرا.

وحسبما جاء فى صحيفة الإندبندنت البريطانية، وجد الباحثون إجابة على السبب المؤدى للسعادة فى المخ، وتم تصويره بالرنين المغناطيسى لمعرفة موطن الشعور بالسعادة فى الدماغ، حيث وجدوا منطقة فى الدماغ مسئولة عن السيطرة على هذه المشاعر، وهى بالفص الجدارى من المخ، كما أظهرت النتائج وجود علاقة بين درجة السعادة الشخصية وحجم المادة الرمادية فى الجزء اليمين من المخ.

ووفقا للتقرير فإن الأبحاث فى جامعة كيوتو، حددت مكان السعادة فى المخ عن طريق النظر فى الهياكل العصبية بالمخ عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسى.

وقاد فريق بحث من اتارو ساتو، ووجدوا السبب الذى يجعل الأشخاص سعداء، باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسى لمعرفة مكان حدوث السعادة فى الدماغ، وتوصلوا إلى أن الشعور العام بالسعادة الناجمة عن العواطف السعيدة والرضا عن الحياة.

وأظهر العديد من الدراسات أن زيادة المادة الرمادية، هو سبب حدوث السعادة، وتكون مفيدة فى حماية الدماغ.