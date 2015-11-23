محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان اللجان والمقرات الانتخابية

تابع اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء على العزازى مدير الأمن، غرفة العمليات الرئيسية بمقر ديوان المحافظة، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة.

اطمأن الوفد على فتح جميع اللجان والمقرات الانتخابية بنطاق المحافظة وتوابعها فى التوقيتات المحددة لها ووصول القضاة والمشرفين على اللجان، وبدء التصويت والاقتراع والوقوف على نسبة إقبال الناخبين والتأكد من عدم ورود أية شكاوى للغرفة.

كما قام محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يرافقهم المستشار العسكرى للمحافظة واللواء عصام عبد الوهاب مساعد مدير الأمن والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بجولة، تفقد خلالها سير وانتظام العمل بالمقر الانتخابى بالمعهد الدينى الأزهرى لفتيات القنطرة غرب، والذى يضم عدد ثلاث لجان بإجمالى 6360 ناخبا وناخبة ولاحظ المحافظ ارتفاع نسبة إقبال الناخبين على هذه اللجان .

والتقى المحافظ ومدير الأمن بعدد كبير من المواطنين واطمأن على انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أى شكاوى .

ويبلغ عدد الناخبين فى الإسماعيلية 781 ألفا و527 مواطنا يصوتون فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر لاختيار 6 نواب بالنظام الفردى من بين 98 متنافسا، ونائبين بالقائمة.

>ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد".

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".



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