بالصور.. رئيس "الأعلى للطرق الصوفية" يدلى بصوته فى طنطا

أكد الدكتور عبد الهادي القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، أن الشعب المصرى على قدر من الوعى الكافى لمعرفة المؤامرات التى تحاك ضده، ولذلك شارك فى الانتخابات البرلمانية بنسبة أكبر من الجولة الأولى، وضرب أروع الأمثلة فى الديمقراطية، حتى يحقق الشعب استحقاقات الانتخابات البرلمانية.

وقال القصبى في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، على هامش إدلائه بصوته بمسقط رأسه بمدينة طنطا، فى مدرسة الإصلاح الجديدة التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، إن انتخابات مصر نموذج يحتذى به، وصورة حضارية يجب أن ينقلها العالم كله، حيث ضرب الشعب المصرى والجهات المعنية درساً للعالم فى الوطنية والانتماء.

وذكر القصبى أن الجولة الثانية من الانتخابات شهدت تحسناً ملحوظاً وزيادة فى نسبة التصويت، وهذا يدل على ثقة الشعب فى القيادة الحالية، وقائمة في حب مصر ستظل بين الشعب، كما تواصلت مع جموع الجماهير منذ فترة طويلة، حتي عرفها الشعب وعرف برامجها، وعلى الشعب أن يظل متماسكاً تحت ظل قيادته، حتى يفوت الفرصة على المؤامرات الدولية.

وناشد القصبى الشعب المصرى بالوحدة والتمسك والالتحام مع قيادته، بشكل دائم وثابت، مؤكداً أن المؤشرات تقول أن هناك مخاطر حول البلاد ، والحصن الوحيد لتحقيق الأهداف عدم تقسيم الشعب، موجها رسالة لشعب الغربية ، لكونه أصيل وله انتماءات سياسية ، أراهن دائما عليه في كل الأزمات ينحنى للوطنية، وستحقق المحافظة نسبة تصويت عالية .



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