حبس فتاة متهمة بالانضمام لتشكيل عصابي تخصص في خطف رجال أعمال 4 أيام

أمرت نيابة مركز الأقصر، بحبس فتاة متهمة بالانضمام إلى تشكيلٍ عصابي تخصص في اختطاف رجال الأعمال وأنجالهم، وطلب فدية كبيرة من ذويهم، لإطلاق سراحهم بدائرة مركز القرنة 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وكان اللواء عصام الحمليد، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من العميد عصام الدسوقي، مدير إدارة البحث الجنائي، والذي يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة القرنة غرب المحافظة من ضبط المدعو ” س. أ. ف” في العقد الثالث من العمر، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطها وإحضارها بتهمة الانضمام، لتشكيل عصابي تخصص في خطف أنجال رجال الأعمال وطلب فدية كبيرة من ذويهم لإطلاق سراحهم.

وكان قد شكل مجموعة من الأشخاص المسجلين، بمساعدة الفتاة السالفة المذكر، تشكيلًا عصابيًا لخطف رجال الأعمال وأبنائهم وأحفادهم وطلب فدية كبيرة لإطلاق سراحهم.

وتمكنت العصابة خلال حالة الانفلات الأمني، التي شهدتها البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير من خطف رجل أعمال شهير بالبر الغربي، عن طريق استدراجه من قبل الفتاة التي أخبرته برغبته في التوجه العاجل لمحافظة قنا، لانقاذ رضيعها من الموت فتوجه بها المجني عليه بسيارته، وفجأة استوقفهم ملثمون اعتدوا عليه بالضرب، وقاموا بتكتيفه ووضعه داخل غرفة مظلمة في وسط الصحراء، وتواصلوا مع أسرته لدفع فدية مليون جنيه، ومع مفاوضات مستمرة وافقت الأسرة على دفع 250 ألف جنيه نقدًا، وتم دفع الفدية وتسليمهم المجني عليه.