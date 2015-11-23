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الخارجية: الإفراج عن ١٥ صيادا مصريا محتجزا بليبيا منذ أكثر من 4 شهور

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الخارجية: الإفراج عن ١٥ صيادا مصريا محتجزا بليبيا منذ أكثر من 4 شهور الخارجية: الإفراج عن ١٥ صيادا مصريا محتجزا بليبيا منذ أكثر من 4 شهور
أعلن السفير د. هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أن السلطات الليبية قد أفرجت اليوم الاثنين عن عدد ١٥ صيادا مصريا كانوا على متن مركب الصيد المسمى "النادر الكريم" والذى تم احتجازه منذ أكثر من 4 شهور فى مدينة بنغازى الليبية لاختراقه المياه الإقليمية الليبية.

وأشار السفير - فى تصريح صحفى - إلى أن هؤلاء الصيادين سيتم نقلهم برا إلى منفذ السلوم البرى على متن الحافلة تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن.

وجدد مساعد الوزير مناشدته نقابات الصيادين وأصحاب المراكب بعدم الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى وخاصة دول الجوار فى تلك الظروف الأمنية الاستثنائية، مشددا على أهمية احترام المياه الإقليمية للدول الأخرى وعلى احترام تلك الدول وعدم الصيد إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

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مصر 365