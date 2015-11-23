عمرو موسى: أتمنى أن يحترم البرلمان دستور مصر.. ومن يرددون حل المجلس جهلاء

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، انه عاد من نيويورك بعد ختام مشاركته في اجتماعات اللجنة المستقلة للحوار المتعدد التي عقدت لدراسة العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص؛ وذلك بدعوة من كين رود رئيس وزراء أستراليا السابق ورئيس اللجنة.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب، بمدرسة القطامية الابتدائية المشتركة بالقاهرة الجديدة، أن البرلمان المقبل عليه مسئولية كبرى سواء في التشريع أو الرقابة.

ووجه موسى رسالة إلى النواب القادمين: "شغلكم لازم يكون جد.. والشعب منتظر منكم الجدية وأن تحسنوا إدارة الأمور، وتقوموا بمسؤليتكم التشريعية والرقابية بأمانة".

وأضاف أن البرلمان القادم ليس مجرد وجاهة ومزايدة وإنما مقعد للمسؤلية خصوصا فى ظل الظروف التى بها مصر، مؤكدا أن مجلس النواب سيكون تحت رقابة المصريين والعالم، متمنياً أن يحترم النواب الجدد الدستور، حيث قال:" أتمنى أن يحترم البرلمان القادم الدستور ويلتزم به".

وأوضح أنه يتمنى ألا يكون هناك مجالاً للمزايدة في مجلس النواب، وأن يكون البرلمان مُجمِع للمسئولين عنا ليقوموا بأمانه فى المشاركة بإعادة بناء مصر.. وتابع: "إن شاء الله هيكون مجلس محترم ".

وفيما يتردد عن وجود تهديدات بحل البرلمان القادم، قال موسى إن ما يثار حول تلك الأزمة ما هو إلا جهل ممن يروجوا له، ويسعوا لضرر المجتمع المصرى.. وتابع: "مروجى حل البرلمان جهلاء وأصحاب سوء نيه".. وتابع: "إحنا لسه انتخبنا البرلمان لما نتكلم عن حله دول بيضرو البلد".

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