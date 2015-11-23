ديلى ميل: غاز بدون رائحة يسبب آلاف الوفيات بسرطان الرئة فى المنازل المغلقة

"الرادون" القاتل الخفى فى منزلك، وهو غاز بدون رائحة ولون لا يعرفه الكثيرون، ويتسبب فى الإصابة بسرطان الرئة.

ووفقا لصحيفة"ديلى ميل" البريطانية اكتشف فى بعض المنازل غاز عديم الرائحة واللون " الرادون " أدى إلى الإصابة بسرطان الرئة وتسبب فى وفاة 1100 حالة سنويا فى المملكة المتحدة، كما أنه متواجد فى العديد من البلدان الأخرى فى جميع أنحاء العالم، وقد ينبعث بكميات مختلفة من العناصر المشعة، على سبيل المثال اليورانيوم والذى يكون متواجد بشكل طبيعى فى الصخور والأتربة.

حسب ماجاء فى التقرير أثبتت دراسات قامت بها دائرة الصحة العامة فى الولايات المتحدة على عمال المناجم، أن هناك صلة كبيرة بين ارتفاع تركيزات غاز الرادون وحالات الإصابة بسرطان الرئة، حيث أنه ينبعث من الأرض ويتواجد فى الغلاف الجوى بتركيزات ضارة نسبيا، ويتركز فى الأماكن الضيقة والمبانى عديمة التهوية وفى المبانى تحت الأرض والمناجم، مما يجعل الغاز مركزا بمستويات عالية بها.

وكما جاء فى التقرير أن الأبحاث كشفت أن غاز الرادون يتركز فى المساكن السكنية والمبانى، حيث إنها تحتوى على مستويات عالية من الغاز الذى يشكل خطرا كبيرا فى الإصابة بسرطان الرئة.

وقدمت الصحة العامة بإنجلترا المشورة للدول الأخرى، للحماية من غاز الرادون، فأول شىء يجب فعله هو معرفة إذا كان منزلك يتأثر بالغاز أم لا، كما أن هناك مجموعة واسعة من التدابير العلاجية بمختلف أشكال التهوية بمضخات الرادون النشطة والتى تمتص الغاز بفاعلية من المنزل، حيث إن المشكلة الأكثر خطورة الآن عدم فهم الكثيرين لخطورة هذا الغاز غير المرئى.