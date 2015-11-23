مصرع مزارع وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

لقي مزارع مصرعه، وأصيب شخص آخر، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح، أمام قرية سواني جابر، غرب مدينة الضبعة.

تبلغ لقسم شرطة الضبعة بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 118 أمام قرية سوانى جابر على طريق الإسكندريه - مطروح ووجود مصاب ومتوفى .

بالإنتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة بدون لوحات معدنية ماركة تويوتا لاند كروزر قيادة ناجح حداد عيسى ( 25 سنة ) مزارع مقيم رأس الحكمة مطروح، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى الى انحرافها وإنقلابها .

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وإصابة عبد المولى مصطفى محمود ( 22 سنة ) مزارع، مقيم ذات العنوان مصاب بكسر بالعضد الأيمن والحالة العامة سيئة ولا يمكن إستجوابه .

تم نقل المصاب إلى مستشفى العلمين المركزى للعلاج والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الضبعة المركزى تحت تصرف النيابة.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن الوفاة نتيجة كسر بعظام الجمجمة وإشتباه نزيف داخلى إثر الأصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة، وحدثت تلفيات بالسيارة وتم التحفظ عليها وإزالة آثار الحادث وحالة المرور بالطريق عادية.

جارِ رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.