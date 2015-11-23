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الألمانية: نائب عام روسيا يصل القاهرة لبحث تطورات التحقيق حول الطائرة

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الألمانية: نائب عام روسيا يصل القاهرة لبحث تطورات التحقيق حول الطائرة الألمانية: نائب عام روسيا يصل القاهرة لبحث تطورات التحقيق حول الطائرة
وصل إلى القاهرة اليوم الاثنين "يورى تشايكا"، النائب العام الروسى، وألكسندر باستريكين رئيس التحقيقات الروسية، قادمين على رأس وفد بطائرة خاصة من موسكو فى زيارة قصيرة لمصر.

وقالت مصادر مطلعة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، إن الوفد يضم كبار المسئولين بوزارتى الطوارئ والطيران الروسيتين، ومن المقرر أن يلتقى المستشار نبيل صادق، النائب العام المصرى، لمتابعة آخر تطورات التحقيق حول أسباب سقوط الطائرة الروسية فى سيناء.


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