خالد أبو بكر: اتهام "فى حب مصر" بالتعاون مع الاخوان "هرتلة غير وطنية"

قال المحامى الدولى خالد أبو بكر، إنه رغم اختلافه مع قائمة "في حب مصر " إلا أنه يعتبر أن الادعاء عليهم بأنهم يتعاونون مع جماعة الإخوان الإرهابية "هرتلة غير وطنية"، على حد وصفه.

وأضاف المحامى الدولى خالد أبو بكر فى تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن اتهام قائمة "فى حب مصر" بتعاونها مع الإخوان يترتب عليه مسئوليه قانونية ضد من تدعى تعاون القائمة مع الجماعة الإرهابية.

يذكر أن المستشارة تهانى الجبالى المنسق العام لقائمة "التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية" صرحت أن قائمة "فى حب مصر" تتعاون مع جماعة الاخوان الإرهابية وهو الأمر الذي ردت عليه قائمة فى حب مصر فى بيان صحفى.

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