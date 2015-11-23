أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد أبو بكر: اتهام "فى حب مصر" بالتعاون مع الاخوان "هرتلة غير وطنية"

Google+ Print
خالد أبو بكر: اتهام "فى حب مصر" بالتعاون مع الاخوان "هرتلة غير وطنية" خالد أبو بكر: اتهام "فى حب مصر" بالتعاون مع الاخوان "هرتلة غير وطنية"
قال المحامى الدولى خالد أبو بكر، إنه رغم اختلافه مع قائمة "في حب " إلا أنه يعتبر أن الادعاء عليهم بأنهم يتعاونون مع جماعة الإخوان الإرهابية "هرتلة غير وطنية"، على حد وصفه.

وأضاف المحامى الدولى خالد أبو بكر فى تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن اتهام قائمة "فى حب مصر" بتعاونها مع الإخوان يترتب عليه مسئوليه قانونية ضد من تدعى تعاون القائمة مع الجماعة الإرهابية.

يذكر أن المستشارة تهانى الجبالى المنسق العام لقائمة "التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية" صرحت أن قائمة "فى حب مصر" تتعاون مع جماعة الاخوان الإرهابية وهو الأمر الذي ردت عليه قائمة فى حب مصر فى بيان صحفى.

- مصطفى بكرى: ما ذكرته تهانى الجبالى ادعاءات كاذبة وسنرد عليها بالقانون

- أسامة هيكل يرد على اتهامات تهانى الجبالى: "قلت لك للمرة المليون اعقلى"

- مفاجأة.. تهانى الجبالى تتهم "فى حب مصر" بالتحالف مع الإخوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية