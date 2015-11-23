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تجديد حبس 4 متهمين بالتعدي على قوات الشرطة بالأقصر 15 يومًا‎

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تجديد حبس 4 متهمين بالتعدي على قوات الشرطة بالأقصر 15 يومًا‎ تجديد حبس 4 متهمين بالتعدي على قوات الشرطة بالأقصر 15 يومًا‎

أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أرمنت الجزئية جنوبي غرب الأقصر، تجديد حبس 4 متهمين بالتعدي على قوات الشرطة، أثناء قيامها بفض مشاجرة بين عائلتي” العقيب” و”الهلايل”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

وأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار 3 متهمين هاربين، فيما تبذل لجنة المصالحات العرفية بالتنسيق مع القيادات الأمنية، جهودًا مضنية لإتمام الصلح بين العائلتين المتخاصمين .

وكان اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة أرمنت، والذي يفيد بإصابة مجند ومخبر من قوات المركز، إثر تعدي أفراد من عائلتي “العقيب – والهلايل “، بمنطقة أرمنت الحيط على قوات الشرطة، وذلك أثناء تدخلها لفض مشاجرة وقعت بينهما .

وتدخلت قوات مكافحة الشغب، وألقت القبض على 4 متهمين، فيما  فر الباقون هاربين.

وتبين أن قوات الشرطة، كانت قد توجهت لموقع المشاجرة فور تلقيها بلاغ، مفاده وقوع مشاجرة بالعصي والطوب بين العائلتين، بسبب اعتراض بعض أفراد العائلة الأولى مرور سيارات عرس تابعة للعائلة الثانية فتدخلت وحاولت فض المشاجرة إلا أنها فوجئت بقيام طرفي المشاجرة بالتعدي عليها بالطوب والحجارة ما أسفر عن إصابة مجند بجروح غائرة، ومخبر بكدمات متفرقة بأنجاء جسده.

ووجهت النيابة للمتهمين تُهم مقاومة السلطات، والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأديتهم لمهام عملهم.

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