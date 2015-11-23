الأهلي يدعو خالد الغندور لحفل الرعاية

أرسلت إدارة النادي الأهلي دعوة إلى خالد الغندور قائد الزمالك السابق والإعلامي الحالي لحضور حفل الإعلان عن رعاية شركة "صله" السعودية للنادي الأحمر.

وتعاقد الأهلي مع شركة صله لتكون الراعي الرسمي للنادي لمدة ثلاث سنوات مقابل ما يقرب من ربع مليار جنيه مصري.

ومن المقرر أن يقام حفل رعاية الأهلي يوم 26 نوفمبر الجاري بالتنسيق مع شركة صله احتفالا بتوقيع أكبر عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية.

وسيكون الغندور ضمن 3 إعلاميين دعاهم الأهلي إلى الحفل.

ودعا الأهلي ثلاثي إعلامي فقط هو الغندور بالإضافة إلى مدحت شلبي وحازم إمام.

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الغندور يرد

على الجانب الآخر، نفى خالد الغندور وصول دعوة الأهلي لحضور الحفل له حتى الآن.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "لم يتم توجيه الدعوة لي لحضور حفل الأهلي، فهذا الحفل خاص بنجوم الأهلي عبر تاريخه".

وتابع "وأتمنى أن يخرج الحفل بشكل رائع ومشرف، وأتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي ولاعبيه ومجلس إدارته".

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