إسماعيل يوسف يجتمع بلاعبي الزمالك قبل المران الأول بدون فيريرا

يجتمع إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك بلاعبي الفريق قبل انطلاق مران الفريق اليوم الاثنين، والذي سيكون الأول بعد رحيل جوزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي.

فيريرا أعلن رحيله عن الزمالك يوم السبت بسبب "رغبة مرتضى منصور في عدم تواجده". (طالع التفاصيل ورسالة فيريرا إلى الزمالك).

قبل أن يرد الزمالك في بيان ناري على حديث فيريرا ويؤكد" أنت كاذب وهارب". (طالع بيان الزمالك)

ويقود مران اليوم الثنائي طارق مصطفى وسامي الشيشيني.

واستقر الزمالك على تعيين الثنائي في منصب المدرب العام، في الجهاز الفني الجديد للفريق.

وحرص تيجانا على الاجتماع باللاعبين قبل المران، للتحدث لهم عن الفترة المقبلة والتدرب تحت قيادة طارق مصطفى والشيشيني.

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