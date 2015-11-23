أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إسماعيل يوسف يجتمع بلاعبي الزمالك قبل المران الأول بدون فيريرا

Google+ Print
إسماعيل يوسف يجتمع بلاعبي الزمالك قبل المران الأول بدون فيريرا إسماعيل يوسف يجتمع بلاعبي الزمالك قبل المران الأول بدون فيريرا

يجتمع إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك بلاعبي الفريق قبل انطلاق مران الفريق اليوم الاثنين، والذي سيكون الأول بعد رحيل جوزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي.

فيريرا أعلن رحيله عن الزمالك يوم السبت بسبب "رغبة مرتضى منصور في عدم تواجده". (طالع التفاصيل ورسالة فيريرا إلى الزمالك).

قبل أن يرد الزمالك في بيان ناري على حديث فيريرا ويؤكد" أنت كاذب وهارب". (طالع بيان الزمالك)

ويقود مران اليوم الثنائي طارق مصطفى وسامي الشيشيني.

واستقر الزمالك على تعيين الثنائي في منصب المدرب العام، في الجهاز الفني الجديد للفريق.

وحرص تيجانا على الاجتماع باللاعبين قبل المران، للتحدث لهم عن الفترة المقبلة والتدرب تحت قيادة طارق مصطفى والشيشيني.

فقط لعملاء فودافون ،،لمتابعة اسرع خدمة رسائل اخبارية وتغطية حية للمباريات خاصة بنادي الزمالك ابعت 111 لـ 1010

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية