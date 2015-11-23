القوات المسلحة الإماراتية تنهى تدريب عدد من أفراد المقاومة اليمنية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، أنها أنهت تأهيل وتدريب دفعة جديدة من أفراد المقاومة اليمنية للانضمام إلى القوات المسلحة التابعة للشرعية فى اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية بيانا عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية قالت فيه: إن متدربى المقاومة اليمنية خضعوا لتدريبات مكثفة على يد مدربين من القوات المسلحة الإماراتية فى مختلف التخصصات.

وأضاف أنهم تلقوا تدريبات فى مهارات الميدان والمعركة واستخدام مختلف الأسلحة والأمن الداخلى والطبوغرافيا، إضافة إلى تنفيذ رماية حية فى ميادين الرماية التى أعدت خصيصا علاوة على تدريبات فى الإسعافات الأولية.

وأوضح البيان أن هذا التدريب يعد خطوة لتأسيس قوات مسلحة يمنية قادرة على الدفاع عن وطنها والإسهام فى حفظ النظام فى محافظة عدن، مبينا أنه سيتم إرسال دفعات من الخريجين بعد ترقيتهم إلى ضباط للانضمام إلى الكليات العسكرية وكليات القيادة والأركان لقوات التحالف العربى.

وأفاد البيان بأن منتسبى الدورة البالغ متوسط أعمارهم بين 18 و20 عاما اجتازوا الشروط والتحقوا ببرنامج مكثف أظهروا خلاله مستوى التدريب والحرفية لهذه الكتيبة التى تعد أول كتيبة يمنية يتم تخريجها للقيام بواجبها وحماية وطنها.

وقال البيان، إن معنويات منتسبى الدورة كانت عالية للغاية وحماسية ما سهل سرعة استجابتهم للتدريبات التى خاضوها مؤكدا جاهزيتهم للالتحاق بإخوانهم فى الصفوف الأمامية فى القوات الشرعية.