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وزير التموين: الدولة دخلت كلاعب أساسى فى السوق لضبط الأسعار لصالح المواطن

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وزير التموين: الدولة دخلت كلاعب أساسى فى السوق لضبط الأسعار لصالح المواطن وزير التموين: الدولة دخلت كلاعب أساسى فى السوق لضبط الأسعار لصالح المواطن
قال الدكتور خالد حنفى، وزير ، أنه تم عقد اجتماع اليوم الاثنين فى إطار متابعة ضبط الأسعار وتوافر السلع، موضحاً أن الدولة تعود لدورها من خلال الدخول كلاعب أساسى في السوق وفقاً لعدداً من القواعد، وذلك من خلال طرح عدد من السلع الاساسية للمواطن جنباً إلى جنب للقطاع الخاص.

وأضاف "حنفى" فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء أعطى الإجراء التشريعى لكافة الجهات لتعود مرة اخرى لدورها، موضحاً أن المجمعات الاستهلاكية عادت مرة أخرى إلى المشهد، حيث تم رصد أكثر من ٥ آلاف منفذ بالمحافظات وتجميعها تحت مظلة واحدة.

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مصر 365

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