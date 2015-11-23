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خاص سيدتي: فيديو جمال يحقق نسبة مشاهدة عالية جداً

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الإثنين 23-11-2015 17:41

يحاول موقع سيدتي مع الزميلة ليا عقيقي أن يطلعك على آخر صيحات الجمال في فيديوهات مميزة وغريبة، إذ يعرض لك في كلّ أسبوع فكرة جمالية، بخطوات بسيطة، يمكنك تنفيذها في المنزل. تختلف الأفكار وتتنوع الآراء بشأن كلّ تصوير، ويبقى الأساس هو إرشادك إلى كيفية اعتماد أساليب جديدة تغيّر إطلالتك.
كلّ امرأة تتميز بصفات جمالية تجعلها أنيقة وفريدة، بشرط أن تعرف كيفية إبرازها لتعكس شخصيتها. ويبقى للشكل تأثير كبير في نفسية المرأة وفي عملها وإنتاجها. من هنا، ننصحك ـ سيدتي ـ بأن تهتمي ببشرتك بواسطة خلطات العناية وأساليب التقشير والترطيب. ولا تهملي أساسيات المكياج في روتينك اليومي، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة، التي يمكنك اتباعها في مناسبات خاصة.

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كلّ هذه الابتكارات الجمالية تجدينها في قسم الجمال.
ومن أكثر الفيديوهات التي حققت نسبة مشاهدة عالية، على صفحة فيس بوك سيدتي نت، صناعة أحمر الشفاه من بودرة الوجنتين. تضمّن هذا الفيديو خطوات بسيطة وسهلة جداً، تقتصر على استخدام بودرة قديمة، لا تريدينها، من أجل تحويلها إلى أحمر شفاه بواسطة الفازلين. بذلك تحصلين على مستحضر جميل ومفيد في الوقت عينه.

يمكنك إعادة مشاهدة هذا الفيديو على الرابط الآتي:

 

 

 

وانتظري أفكاراً جديدة من سيدتي للعناية بجمالك.

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سيدتي

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