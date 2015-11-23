بالفيديو والصور :6 خطوات لمكياج وتسريحة كالسلطانة

فكرة- علي حلال إعداد- ميرنا عبّاس تصوير- ذبيان سعد

أخذت السلطانة هيام شهرة واسعة بفضل قيامها بدور البطولة في مسلسل حريم السلطان التركي.

هي الممثلة مريم أوزيرلي التي لفتت الجميع ببشرتها الصافيّة، ومكياجها الخفيف، وبريق عينيها، بالإضافة إلى شعرها الأحمر وتسريحاتها الجذّابة المزيّنة بالاكسسوارات.

ولأنها من النجمات التي نتمنى التألق على طريقتها، "سيدتي نت"، وفي هذه الفقرة، ضمن "خطوات سيدتي"، يقدّم لك أبسط الطرق لهذه الإطلالة، بواسطة خبيرة التجميل والتزيين ميسون هلال.

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