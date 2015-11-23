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رجال الأعمال أيد واحدة.. صلاح دياب يطالب الرئيس بتكريم سميح ساويرس

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رجال الأعمال أيد واحدة.. صلاح دياب يطالب الرئيس بتكريم سميح ساويرس رجال الأعمال أيد واحدة.. صلاح دياب يطالب الرئيس بتكريم سميح ساويرس

نشر صلاح دياب مؤسس جريدة المصري اليوم، مقالًا تحت عنوان “أضعف الإيمان” يطالب الرئيس عبد الفتاح بتكريم رجل الأعمال سميح ساويرس، مشيدًا بما قدمه بعد ان أقام مدينة كاملة،  بمستشفياتها، ومدارسها.

كما أشاد دياب، برجال الأعمال، مستشهدًا بمقولة آينشتاين العالم الكبير الذي قال: «إن الخيال أهم كثيراً من العلم» .

وقال،  انه لا أحد يستطيع أن ينكر أن هشام طلعت مصطفى أينما كان. حرًا أو محتجزاً. على رأس هؤلاء سميح ساويرس. الرجل الذى أقام مدينة كاملة. بمستشفياتها. مدارسها. جوامعها. كنائسها. مطاراتها. إذاعتها. فى بلاد ما.. كان يجب أن يؤمم.. فى بلاد أخرى، هذا الرجل يكرم. معظم هؤلاء الرواد لم يكرموا.

وأوضح ان سميح ساويرس صاحب تجربة حية، لا أطلب له تكريماً بوشاح النيل. لا أطلب له لقباً. يكفينا تكريمه ببحث اعتراضه على إقامة المفاعلات النووية فى هذا المكان تحديدا. لابد من مناقشة اقتراحه.. دراسته.. الرد عليه.. يمكننا أيضاً وهذا أضعف الإيمان أن نقول له- تكفل أنت بهذه الدراسة على نفقتك ثم آتنا بها. ونعدك أن ندرسها معك. إذا كان مردودها أحسن مما افترضناه. فحباً وكرامة. إذا ثبت العكس. فعلى الأقل لأنك رجل ذو بصمة ستتجاوز عمرك وعمرنا. نكون قد أوفينا ضميرنا حقه. لنقول بعدها. اللهم قد بلغت. اللهم فاشهد.

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