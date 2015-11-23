صور| محافظة أسوان تطرح الوجبات الجاهزة بالمجمعات الاستهلاكية‎

قام اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، بإعطاء إشارة البدء لتوزيع الوجبات الكاملة بهايبر الشيخ هارون وذلك ضمن مبادرة وزارة التموين المتمثلة في مشروع ” كون وجبتك بأقل من 30 جنيه ” والذي يتضمن طرح وجبات متكاملة ومتنوعة بأسعار تتراوح ما بين 24.60 جنيه وحتى 29.15 جنيه للوجبة.

وأشاد محافظ أسوان بتنفيذ هذه المبادرة داخل مختلف فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة لتكون أسوان بذلك أول محافظة علي مستوي محافظات الصعيد.

وأكد محافظ أسوان على أن هذا المشروع جاء تخفيف للأعباء المالية على محدودي الدخل بتوفير وجبات تتضمن بروتينات ونشويات لزيادة توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

لافتاً إلي أن تنفيذ هذا المشروع يأتي بالتوازي مع قيام القوات المسلحة بالبدء في طرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في 9 منافذ علي مستوي مدن ومراكز المحافظة حيث أنه تم التنسيق مع قطاع أسوان العسكري بطرح السلع الغذائية بهذه المنافذ وخاصة اللحوم البلدية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق المحلية لمواجهة جشع بعض التجار والقضاء علي استغلال المواطنين .

وأضاف مصطفي يسري، بأنه سيتم طرح هذه السلع والوجبات بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال الفترة القادمة ، مع التوسع في بيع السلع الغذائية الأخري مثل الدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والسلع الاستهلاكية بأسعار مدعمة وبجودة عالية لتناسب جميع شرائح وفئات المجتمع مراعاة للظروف المعيشية والأسرية لهم.