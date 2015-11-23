أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تجديد حبس عاطلان 15 يومًا لسرقة تاكسي بالإكراه في سوهاج‎

Google+ Print
تجديد حبس عاطلان 15 يومًا لسرقة تاكسي بالإكراه في سوهاج‎ تجديد حبس عاطلان 15 يومًا لسرقة تاكسي بالإكراه في سوهاج‎

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، تجديد حبس عاطلان 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة سيارة تاكسي.

وكان رئيس مباحث مركز سوهاج، قد تلقى بلاغًا من المجني عليه، مفاده أنه أثناء سيره بالتاكسي الخاص به، استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن، وفي الطريق أشهر أحدهما السلاح الناري في وجهه، وقاما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ومتعلقاته الشخصية، واستوليا على التاكسي وفرا هاربين.

وتبين عقب تقنين الإجراءات تأكد صحة أقوال المُبلغ، وتم القبض على المتهمين، وبعرضهما على النيابة أمرت بـحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، والتي تم تجديدها إلى 15 يومًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا