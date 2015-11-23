سفيرا بلجيكا وهولندا في زيارتهما للأقصر: مصر لا تقف لوحدها في مواجهة الإرهاب

قال السفير الهولندي في القاهرة، جيرارد شتيخن، إن مصر لا تقف لوحدها في مواجهة الإرهاب، حيث أصبحت معظم دول العالم تعاني منه، مما يتطلب تضافر كافة الجهود الدولية لمحاربته .

وأضاف ” شتيخن “، خلال لقائه، بمرافقة السفير البلجيكي جيل هيفارت، واللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أنه على جميع دول العالم، أن تجلس سويًا لإعادة البحث والدراسة مرة أخرى في طرق مواجهة الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة دراسة أماكن تواجده ومصدره الرئيسي، فيما عبر اللواء صلاح الدين زيادة، عن أمنياته لضيوف المحافظة بقضاء أوقات طيبة في جولتهما بالمنيا .

وتستمر زيارة السفيرين للمنيا على مدار ثلاثة أيام ، فمن المقرر أن يقوما بجولةٍ سياحية، لتفقد آثار منطقة ” تل العمارنة – بني حسن – وتونة الجبل “ .

وسيلتقي السفيران اللواء حسن سيف، مدير الأمن، وسيعقدا اجتماع مع رئيس الغرفة التجارية، وكذلك مدير الآثار بالمحافظة، وستتضمن زيارتهما أيضًا مقابلة أسقف ملوي، بمقر الكاتدرائية .