مرشح يطعن ببطلان الانتخابات لخطأ في اسم الشهرة ببورسعيد

تقدم المرشح لمجلس النواب رفعت أحمد ضاحي سلطان، الشهير بـ«إيهاب ضاحي»، المرشح بالدائرة الأولى بمحافظة بورسعيد، والتى تضم أحياء العرب والشرق وبورفؤاد، بطعن رسمي للمستشار أحمد طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ببورسعيد، يطالب فيه بوقف عملية التصويت بالدائرة لوجود خطأ في ورقة إبداء الرأي لاسم الشهرة الذي قيد «أحمد» بدلا من «إيهاب».

وقال ضاحي، إنه طلب وقف التصويت بالدائرة، إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات ببورسعيد أخطره بضرورة تقديم طلب رسمي إلى اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة.

وشدد على أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الخطأ لوقف وبطلان الانتخابات بالدائرة الأولى لحين تصحيح الاسم، والذي يعد أساسيا في ورقة إبداء الرأي كونه أدرج بها بناء على طلب اللجنة العليا لجميع المرشحين بوضع اسم الشهرة، لافتا إلى أنه اكتشف أيضا أن اسم الشهرة مدرج خطأ على موقع اللجنة العليا للانتخابات.

يذكر أن لجان الاقتراع فتحت أبوابها اليوم، الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثانى للمرحلة الثانية، ومن المقرر بدء فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت في تمام التاسعة مساء.

ويدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية على مدار يومين، حيث يتنافس 2894 مرشحًا على النظام الفردي بينهم 887 مرشحًا حزبياً و 195 على القوائم المطلقة.

مراسل بورسعيد:جمال نوفل