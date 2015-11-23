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مشاجرة بين مرشحين ببندر شبين الكوم بسبب توجيه الناخبين‎ بالمنوفية

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مشاجرة بين مرشحين ببندر شبين الكوم بسبب توجيه الناخبين‎ بالمنوفية مشاجرة بين مرشحين ببندر شبين الكوم بسبب توجيه الناخبين‎ بالمنوفية

أرشيفية

نشبت اليوم الاثنين، مشاجرة بين كلا من المرشحين نضال مندور وماجد ابو الخير بدائرة بندر شبين الكوم امام لجنة الثانوية القديمة بنات بشبين الكوم.

وبدءت الواقعه بحدوث مشادة كلامية تحولت الى مشاجرة بسبب توجيه الناخبين امام اللجان الانتخابية للتصويت فى اليوم الثانى من  الانتخابات البرلمانية بالمنوفية.

وشهد عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية ببورسعيد تصويت 50480 ناخب من إجمالي 470208 ناخب ممن يحق لهم التصويت ببورسعيد.

ويدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية على مدار يومين، حيث يتنافس 2894 مرشحًا على النظام الفردي بينهم 887 مرشحًا حزبياً و 195 على القوائم المطلقة.

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